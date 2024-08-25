Собянин рассказал, как московские специалисты помогают восстанавливать Донецк

Фото: телеграм-канал " Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные специалисты принимают активное участие в восстановлении Донецка. Сергей Собянин отметил, что городу исполнилось 155 лет. В своем телеграм-канале мэр рассказал о проделанной работе.

"С 2022 года московские специалисты восстанавливают инфраструктуру и инженерные коммуникации в городе, помогают в подготовке и в прохождении осенне-зимнего периода, ремонтируют жилые дома и соцобъекты", – говорится в его публикации.

Так, провели благоустройство городского парка, который до этого был в полузаброшенном состоянии, сообщил Собянин. Здесь привели в порядок дорожки, обновили освещение, а также детские и спортивные площадки, обустроили зону для выгула собак. Предстоящей осенью запланированы работы по озеленению территории.

К концу месяца будет завершено благоустройство еще одной зеленой территории, добавил мэр.

Одна из центральных улиц Донецка тоже приобрела новый облик. Провели ремонт проезжей части, заменили ограждения, обновили тротуары, светофоры и остановочные павильоны. На этой улице располагается медучреждение, которое тоже сейчас восстанавливают.

К зимнему сезону подготовят котельные и тепловые сети в пяти районах Донецка и свыше 3 тысяч многоквартирных домов и соцобъектов, резюмировал Собянин.

Более 10 тысяч объектов восстановлено в результате программы развития Донбасса и Новороссии за 2022–2023 годы, сообщил ранее Владимир Путин. К 2030 году необходимо ЛНР и ДНР, Херсонскую и Запорожскую области вывести на общероссийский уровень по показателям качества жизни, а также социально-экономического развития, подчеркнул президент.

