Путин заявил о всероссийской поддержке Донбасса и Новороссии

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Вся Россия, включая волонтерские и общественные организации, помогают Донбассу и Новороссии наладить мирную жизнь, а также раскрыть потенциал для последующего развития этих регионов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

Президент подчеркнул, что на протяжении долгих лет эти регионы были неотъемлемой частью России и теперь они вновь вошли в ее состав. Глава государства отметил, что сейчас безопасность этих регионов находится в приоритете. Однако Путин призвал не забывать и о других сферах – ремонтировать и строить дома, а также возводить социальные и транспортные объекты.

"Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", – уточнил российский лидер.

Достойные условия для жизнедеятельности граждан, проживающих на Донбассе и в Новороссии, должны разрабатываться уже сейчас, чтобы люди видели перспективы на будущее, добавил российский лидер. Кроме того, президент РФ призвал включить задачи по восстановлению и развитию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в систему нацпроектов, а также предоставить упрощенный доступ к инструментам поддержки новых регионов России.

Путин также попросил не сбавлять темпы развития новых регионов и контролировать сроки выполнения поставленных задач.

"Важно двигаться дальше, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества", – заключил президент РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что перед регионом стоит задача развития экономики и скорейшего восстановления в статус индустриального сердца России. Пушилин назвал эту цель абсолютно реальной. По словам главы региона, некоторые специалисты уже начали возвращаться в республику.

