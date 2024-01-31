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Владимир Путин попросил не допускать активного сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом он сообщил на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

"Нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух", – обратился Путин к региональным и федеральным властям.

При этом Путин отметил хороший темп интеграции новых регионов в состав России. По его словам, это произошло благодаря слаженной работе правительства, министерств и других ведомств всех субъектов РФ. Также он указал на предоставление на постоянной основе выплат, пособий и иных мер соцподдержки всем гражданам в новых регионах.

Кроме того, действующий глава государства затронул тему банков и просил их начать работу в новых регионах, не обращая внимание на санкции. Более того, Путин призвал не только восстанавливать предприятия и соцобъекты в Донбассе и Новороссии, но и создавать новые рабочие места.

"Заявлены проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест", – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. Президент заявил, что путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.



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