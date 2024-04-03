Путин заявил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тыс объектов

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Более 10 тысяч объектов восстановлено в результате программы развития Донбасса и Новороссии, заявил Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах России в режиме видеоконференции.

"Запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024–2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы", – напомнил российский лидер.

Путин сказал, что уже есть значимые результаты. Он подчеркнул, что за 2022–2023 годы завершились работы более чем на 10 тысячи объектах по линии федеральных заказчиков. За это же время регионы-шефы восстановили свыше 7 тысяч объектов, добавил президент.

По словам главы государства, к 2030 году необходимо ЛНР и ДНР, Херсонскую и Запорожскую области вывести на общероссийский уровень по показателям качества жизни, а также социально-экономического развития. В связи с этим продолжается развитие Новороссии и Донбасса, добавил Путин.

Президент повторил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается строительство и ремонт жилья, дорог, объектов соцсферы, энергетики, инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Помимо этого, продолжается наладка сельского хозяйства и промышленного производства.

"Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства и, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", – добавил Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Глава региона подчеркнул, что специалисты уже начали возвращаться в республику. Глава ДНР добавил, что в настоящее время перед регионом стоит задача развития экономики и скорейшего восстановления в статус индустриального сердца России. Пушилин назвал эту цель абсолютно реальной.

