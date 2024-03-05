Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий АПК в новых регионах РФ

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Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями АПК в Ставропольском крае, передает РИА Новости.

К российскому лидеру обратился представитель агрокомпании "Мелитопольская черешня" Игорь Горбунов. Он рассказал, что для аграриев из новых регионов страны недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, поскольку у них пока нет кредитной истории. Горбунов попросил президента рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов РФ и пообещал за это "выращивать и кормить Россию".

Путин согласился, что нужны какие-то госгарантии. Центробанк, Минфин вместе с другими коммерческими банками должны эту систему проработать, уточнил он.

Президент также считает, что риски сельскохозяйственного бизнеса в Донбассе и Новороссии не выше, чем в других российских регионах. Агропродукция этих субъектов окупаемая, гарантирована природой и трудолюбием людей, сообщил Путин.

Ранее Путин по видеосвязи открыл сельскохозяйственные предприятия в трех регионах страны. Так, в городе Алексеевке Белгородской области введен в эксплуатацию завод глубокой переработки масличных культур, в городе Волхове Ленобласти – производственный комплекс "ФосАгро", в городе Рузаевке в Республике Мордовия – завод по переработке мясной продукции.

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