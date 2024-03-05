Путин по видеосвязи открыл сельхозпредприятия в трех регионах РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин по видеосвязи открыл сельскохозяйственные предприятия в трех регионах России. Соответствующая трансляция опубликована на сайте Кремля.

В городе Алексеевке Белгородской области введен в эксплуатацию завод глубокой переработки масличных культур. Проект ориентирован на создание мощностей по глубокой переработке сои мощностью пять тысяч тонн в год. Продукция предприятия будет также использоваться для спортивного питания. Технологический цикл был разработан отечественными специалистами, капитальные вложения в проект – 3,5 миллиарда рублей.

В городе Волхове Ленобласти открылся производственный комплекс "ФосАгро". На предприятии будут производить аммофос и водорастворимые удобрения. Отмечается, что объем выпуска водорастворимого аммофоса уже в текущем году должен достичь 46 тысяч тонн, или четверть всего объема выпуска этого удобрения в России.

Последним открытым предприятием стал завод по переработке мясной продукции в городе Рузаевке в Республике Мордовия. Он будет выпускать до 12 тысяч тонн мясоколбасной продукции ежегодно.

Ранее российский президент заявил, что отечественные аграрии должны обеспечить рост производства помидоров, чтобы не импортировать эту продукцию из других стран. Кроме того, он поддержал идею создать в Ставропольском крае фестиваль томатов. Работники сельского хозяйства считают, что такой формат может заинтересовать людей и повысить потребление томатов в стране.