Аграрии должны обеспечить рост производства томатов – Путин

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Аграрии должны обеспечить рост производства помидоров, чтобы не пришлось импортировать продукцию из других государств. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с аграриями, сообщает РИА Новости.

Российский лидер также поддержал идею организовать в Ставропольском крае фестиваль томатов. По словам работников сельского хозяйства, такой формат может привлечь граждан и повысить потребление помидоров в стране.

"Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию", – указал президент РФ.

Ранее глава государства сказал, что одинаково любит огурцы и помидоры, отвечая на вопрос одной из работниц тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае. После этого он напомнил, что томаты в России появились во времена правления Екатерины Великой.

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