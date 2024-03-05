Путин признался, что одинаково любит и огурцы, и помидоры

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Владимир Путин заявил, что одинаково любит огурцы и помидоры, а также напомнил, что в России томаты появились лишь в XVIII веке. Об этом сообщает ТАСС.

Президент встретился с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" в Ставропольском крае. Одна из участниц этой встречи, организованной в формате обеда, задала Путину вопрос, что он больше любит – огурцы или помидоры.



"Смотря что закусываю", – пошутил российский лидер, добавив, что любит и то и другое.

После этого Путин напомнил, что в России помидоры появились недавно. Их завезли из Латинской Америки, уточнил он. По словам президента, такие овощи поступили в Европу от испанцев еще в XVI веке. А в России, продолжил глава государства, они появились лишь при Екатерине Великой.

Присутствующая на встрече работница тепличного комплекса попросила Путина отведать их помидоры, отметив, что они самые лучшие. Президент согласился.

Участникам встречи предложили попробовать суп, пюре с котлетой и компот, которые готовят в столовой предприятия. Каждому гостю, помимо прочего, дали тарелку с нарезкой огурцов и помидоров.

"Просил заезжать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил", – сказал Путин, вспомнив слова одного из героев романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок".

В ходе визита президента в Ставропольский край ему показали прототип собирающего томаты робота. Разработчик механизма заявил, что робот-комбайн умеет не только собирать урожай, но и определять зрелость плода. В этом ему помогает искусственный интеллект (ИИ).