Путину показали прототип робота, собирающего томаты

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Владимиру Путину в ходе его визита на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам разработчиков прототипа, робот-комбайн умеет не только собирать урожай, но и определять зрелость плода. В этом ему помогает искусственный интеллект (ИИ).



Уточняется, что возможности комбайна в 4 раза превышают возможности человека – за сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов вместо 1,2 тонны томатов, собранных человеком.

Российский президент прибыл в Ставропольский край 5 марта. Кроме посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" и встречи с работниками агропромышленного предприятия, у лидера РФ также запланирована встреча с главой региона Владимиром Владимировым, а также мероприятие по запуску новых промышленных объектов в российских регионах.

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