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Владимир Путин прилетел в Ставрополь, где в ходе рабочей поездки планирует посетить тепличный комплекс "Солнечный дар". Об этом пишет РИА Новости.

Российский президент планирует не только встретиться с работниками тепличного комплекса агропромышленного холдинга "Эко-культура", но и в онлайн-режиме примет участие в открытии новых промышленных объектов. Речь идет о заводах в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

Также Путин должен встретиться с губернатором региона Владимиром Владимировым и провести ряд встреч с представителями агропромышленного комплекса Ставрополья.



До этого президент РФ провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным. По словам градоначальника, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Собянин доложил Путину, что за последние 13 лет в столице получилось сократить число квартирных краж в 35 раз, разбоев в 10 раз, а грабежей в 14 раз.

Главной причиной в борьбе с правонарушениями стала городская система видеонаблюдения, в которую входит 230 тысяч камер, уточнял ранее мэр Москвы.

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях