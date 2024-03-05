Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС

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Владимир Путин поддержал идею о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Об этом он заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК).

Глава государства отметил, что биржевые индексы формируются или в США, или в Европе. Он предположил, что французы производят меньше зерна, хотя там формируется биржевой индекс.

"Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая", – передает РИА Новости слова Путина.

Он добавил, что, поскольку в БРИКС есть государства, производящие и покупающие зерновые, то они могут этим заинтересоваться.

"Тем более что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить... По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", – прокомментировал он.

Ранее российский президент сказал, что РФ оказывает зерновую помощь африканским странам, несмотря на препятствия, которые против России устраивают другие государства. Он отметил, что РФ останется надежным поставщиком сельскохозяйственных товаров и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся страны.

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне