Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления зерновой сделки

Фото: 123RF/maxbelchenko777

В настоящее время отсутствуют предпосылки для того, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в ее том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России, поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим", – отметил он.

Ранее Песков также сообщал, что разговоров по возобновлению зерновой сделки не ведется. По его мнению, иные пути вывоза украинского зерна могут быть опасными, поэтому коммерческие судна и страховые компании должны оценивать риски, используя эти маршруты для поставок продукции.

Кроме того, Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировой рынок через Черное море. Как рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, страны уже ведут переговоры по этому вопросу.

Министр отметил, что прошлое зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, которому сейчас появилась альтернатива. С его слов, политики уже пытаются конкретизировать эту возможность.

17 июля прошлого года Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ объяснили свое решение тем, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Также не была выполнена ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки