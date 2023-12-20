США и ЕС сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки – посол РФ в Лондоне

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Эксперты ООН пытались найти варианты для выполнения российской части зерновой сделки, но этому воспрепятствовали США и страны ЕС, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала TRT World.

Диппредставитель пояснил, что в ООН хотели найти решения в банковской сфере и страховании, но столкнулись с сопротивлениями Штатов и некоторых стран Евросоюза.

Посол подчеркнул, что в 2024 году сделка может возобновиться, если будет реализована российская часть договоренностей. Он добавил, что условия для этого ясны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается. Однако, по ее словам, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.

До этого Владимир Путин также говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки