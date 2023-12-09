Зерновая сделка заработает только после снятия санкций с российских компаний – Захарова

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Возможность реанимирования зерновой сделки остается, однако она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Agence France-Presse.

Захарова напомнила, что принципиальную позицию России по этому поводу четко озвучил Владимир Путин. Зерновая сделка заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса.

Ранее стало известно, что Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года. Уточняется, что ЕС за этот год увеличил закупки зерна из России в десять раз, до 180 тысяч тонн. Это позволило РФ занять четвертую строчку среди крупнейших экспортеров зерна в объединение.

До этого Путин также заявлял, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.