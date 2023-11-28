Посол РФ в Турции заявил, что в возрождении зерновой сделки нет подвижек

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Подвижек в возобновлении зерновой сделки нет, Запад по-прежнему сохраняет санкции против российского продовольствия. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

По словам Ерхова, несмотря на усилия ООН, нет никаких действий к возрождению зерновой сделки. По словам дипломата, Запад продолжает вводить и сохранять санкции в отношении продовольствия и удобрений из РФ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что возобновить черноморскую инициативу можно, но это будет сложно. Организация продолжает принимать усилия, сказал он.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля 2023 года. Тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября правительство Турции выразило обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

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