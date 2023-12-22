22 декабря, 22:16Политика
Восстановление зерновой сделки не имеет смысла – Гутерриш
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла, сообщил ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.
"Я твердо верю в то, что было бы очень интересно, если бы мы смогли создать условия для свободной навигации по Черному морю", – сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается. Однако, по ее словам, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.
До этого Владимир Путин также говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.
Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки
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