Восстановление зерновой сделки не имеет смысла – Гутерриш

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Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла, сообщил ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

"Я твердо верю в то, что было бы очень интересно, если бы мы смогли создать условия для свободной навигации по Черному морю", – сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается. Однако, по ее словам, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.

До этого Владимир Путин также говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки