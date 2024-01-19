Песков заявил, что РФ больше не ведет никаких разговоров о новой зерновой сделке

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Разговоров по возобновлению зерновой сделки не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы не видим", – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что другие пути вывоза украинского зерна могут быть опасными, поэтому коммерческие судовладельцы и страховые компании должны понимать, что идут на риск, используя эти маршруты для поставок продукции.

17 июля 2023 года стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки.

В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин утверждал, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла. По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки