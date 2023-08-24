Путин заявил, что РФ помогает странам Африки с зерном

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Россия оказывает зерновую помощь странам Африки, несмотря на препятствия, которые в отношении РФ устраивают другие страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Владимира Путина.

"Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", – сказал президент на заседании БРИКС.

Российский лидер подчеркнул, что работа ведется, несмотря на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции. Они, признался Путин, серьезно усложняют страхование, транспортную логистику и проведение платежей.

В начале августа президент РФ и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ для возобновления черноморской инициативы. Они призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В конце июля Путин заявил, что Россия готова в следующие четыре месяца бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Также он напомнил, что в 2022 году страна поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос