Путин провел встречу с главой Минсельхоза РФ

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Президент РФ Владимир Путин поздно вечером во вторник, 20 февраля, принял в Кремле министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы хотели поговорить по нашей акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки", – сказал глава государства, открывая встречу.

Патрушев доложил Путину, что поставки зерна в шесть беднейших стран Африки были завершены.

"В общей сложности 200 тысяч тонн мы доставили в качестве гуманитарной помощи на Африканский континент", – заявил министр.

Патрушев также рассказал, что в 2023 году Россия продала за рубеж более 66 миллионов тонн зерна на сумму почти 16,5 миллиарда долларов, что стало абсолютным рекордом для страны. По его словам, в сезоне 2024 года РФ рассчитывает поставить за рубеж более 70 миллионов тонн зерна.

6 октября прошлого года Патрушев рассказал, что РФ начнет поставлять зерно в Африку на безвозмездной основе до конца осени.

Ранее Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур. Согласно данным проекта, квоты будут введены в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.