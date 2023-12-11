11 декабря, 23:14Экономика
Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на ввоз ряда семян до конца 2024 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур. Об этом со ссылкой на проект постановления кабмина сообщает РИА Новости.
Согласно данным проекта, квоты будут введены в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Ранее стало известно, что правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Данная мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку стабильной ситуации с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
Правительство запретило вывозить пшеницу твердых сортов из РФ
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