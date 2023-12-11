В РФ ввели временный запрет на экспорт твердой пшеницы

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Российское правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Там указали, что соответствующее распоряжение уже подписано. Принятое решение направлено обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке, указали в правительстве.

Действие временного запрета рассчитано до 31 мая следующего года. Кроме того, предусмотрены исключения, к которым относится вывоз твердой пшеницы для оказания международной гумпомощи и в рамках международных межправительственных соглашений, экспорт ее в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан твердую пшеницу разрешено вывозить в пределах квот, которые установило правительство, при наличии разрешений, выданных Минсельхозом РФ.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что урожай зерновых культур в России в текущем году достигнет 130 миллионов тонн. Этого хватит как для внутреннего рынка, так и для внешних партнеров страны, отметил он.

Кроме того, глава кабмина добавил, что в РФ наблюдается динамика по росту объемов производства картофеля, фруктов и овощей, особенно в теплицах. Поэтому у россиян будет много качественных продуктов питания, подытожил премьер-министр.

Правительство запретило вывозить пшеницу твердых сортов из РФ