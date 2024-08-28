28 августа, 08:45Общество
Библиотеки и культурные центры Москвы направили более 41,5 тыс книг в ЛНР и ДНР
С начала военной спецоперации библиотеки и культурные центры Москвы передали коллегам в Донецкую и Луганскую народные республики более 41,5 тысячи тысячи книг. Литературу отправляют также в интернаты и военные госпитали Донбасса.
Только за первые шесть месяцев 2024 года из фондов столичных библиотек выделили и передали более 4,5 тысячи экземпляров книг. Это классические произведения, современная художественная литература, а также издания для детей и подростков.
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