Психолог Наумова объяснила, когда стоит отдавать ребенка в первый класс

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Определить готовность ребенка к первому классу можно по нескольким простым параметрам, рассказала Москве 24 детский психолог Наталья Наумова.

Эксперт напомнила, что в России в школу берут детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет.

"В норме в эту рамку надо помещаться, а делать это раньше или позже – универсального четкого ответа для всех нет, это индивидуально", – отметила психолог.

Важно обратить внимание, появилось ли в целом у ребенка желание учиться. Например, проявляет ли он интерес к буквам, цифрам либо у него все еще потребность много играть, подчеркнула эксперт.



Наталья Наумова детский психолог Если ребенок не наигрался, отправлять его в школу пока рано – мотивации к учебной деятельности никакой не будет. Потому что все мысли о том, как вернуться домой и поиграть.

Также необходимо посмотреть, есть ли у ребенка способность терпеть и заниматься тем, чем надо, а не тем, чем в данный момент хочется.

Следует обратить внимание и на то, как у ребенка развиты социальные навыки: умеет ли он дружить со сверстниками и взаимодействовать со взрослыми, просить о помощи, говорить о том, что ему важно, отметила эксперт.

Плюс ребенок должен уметь сам себя обслуживать, заботиться о себе: одеваться/раздеваться, ориентироваться в пространстве, следить за своими вещами и не терять их.



Наталья Наумова детский психолог И конечно, важно, удается ли ребенку поддерживать стабильное эмоциональное состояние: не впадает ли он в истерики, нет ли у него проблем с перепадами настроения.

Если же они есть, стоит обратиться к неврологу, а иногда и к психиатру либо детскому психологу, посоветовала специалист.

"Когда со всем перечисленным у ребенка порядок, можно смело отдавать его в первый класс. Если же у родителей осталось хотя бы какое-то сомнение, советую показать малыша детскому нейропсихологу, который проведет диагностику и четко скажет – готов ребенок к школе или лучше годик подождать", – заключила Наумова.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева рассказала, что для успешного старта в учебе ребенку понадобится умение регулировать свое поведение. Ведь дошкольнику нужно будет успевать переключаться между разной учебной деятельностью, концентрировать внимание, а также соблюдать школьные правила.