Психолог Наумова объяснила, когда стоит отдавать ребенка в первый класс

23 августа, 18:03Общество
Фото: depositphotos/Valerii_Honcharuk
Определить готовность ребенка к первому классу можно по нескольким простым параметрам, рассказала Москве 24 детский психолог Наталья Наумова.
Эксперт напомнила, что в России в школу берут детей в возрасте от шести с половиной до восьми лет.
"В норме в эту рамку надо помещаться, а делать это раньше или позже – универсального четкого ответа для всех нет, это индивидуально", – отметила психолог.
Важно обратить внимание, появилось ли в целом у ребенка желание учиться. Например, проявляет ли он интерес к буквам, цифрам либо у него все еще потребность много играть, подчеркнула эксперт.
Также необходимо посмотреть, есть ли у ребенка способность терпеть и заниматься тем, чем надо, а не тем, чем в данный момент хочется.
Следует обратить внимание и на то, как у ребенка развиты социальные навыки: умеет ли он дружить со сверстниками и взаимодействовать со взрослыми, просить о помощи, говорить о том, что ему важно, отметила эксперт.
Плюс ребенок должен уметь сам себя обслуживать, заботиться о себе: одеваться/раздеваться, ориентироваться в пространстве, следить за своими вещами и не терять их.
Если же они есть, стоит обратиться к неврологу, а иногда и к психиатру либо детскому психологу, посоветовала специалист.
"Когда со всем перечисленным у ребенка порядок, можно смело отдавать его в первый класс. Если же у родителей осталось хотя бы какое-то сомнение, советую показать малыша детскому нейропсихологу, который проведет диагностику и четко скажет – готов ребенок к школе или лучше годик подождать", – заключила Наумова.
Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева рассказала, что для успешного старта в учебе ребенку понадобится умение регулировать свое поведение. Ведь дошкольнику нужно будет успевать переключаться между разной учебной деятельностью, концентрировать внимание, а также соблюдать школьные правила.