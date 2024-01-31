Родителям рассказали, как понять, что ребенку нужна помощь психолога

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Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о поведенческих сигналах, которые могут указывать на то, что ребенку нужна помощь психолога, сообщает "Газета.ру".

Специалист подчеркнул, что это не говорит о том, что ребенок обязательно имеет расстройство, однако это значит, что у него есть проблема, которую он не может самостоятельно преодолеть.

По его словам, первый признак – это перепады настроения и изменения в поведении. К примеру, ребенок внезапно стал агрессивным, раздражительным, апатичным, беспокойным без очевидной причины, начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать, прятаться, или, наоборот, стал слишком послушным и дружелюбным, либо резко замкнутым и молчаливым.

Задуматься также стоит, если у ребенка появились проблемы со сном, аппетитом, туалетом или гигиеной. Звоночком может стать и негативное отношение ребенка к школе: провалы по всем предметам, безразличие к экзаменам и к будущему, трудности с вниманием, мышлением, речью и письмом. Также признаками могут быть неожиданные приступы страха, одновременно демонстрация скуки и общая неудовлетворенность.

"Если вы заметили у своего ребенка один или несколько из этих сигналов, не стоит паниковать. Однако если они длительные, частые, интенсивные или мешают ему нормально жить, учиться и общаться, то это уже повод обратиться к психологу. Подросткам гораздо легче обсудить свои проблемы с посторонним человеком, чем открыться родителям. Специалист может помочь ребенку понять себя и свои проблемы, найти способы их решения, развить свои способности и потенциал, улучшить свои отношения с окружающими", – сказал Самбурский.

Он добавил, что работа психолога с ребенком состоит из нескольких этапов. Во-первых, это диагностика. На этом этапе специалист проводит различные тесты, опросы, наблюдения, чтобы выявить особенности психики ребенка. Также он общается с родителями, учителями, врачами, чтобы получить дополнительную информацию о ребенке и его ситуации.

Второе – это консультация. Специалист обсуждает с ребенком и его родителями результаты диагностики, объясняет причины и смысл поведения, дает рекомендации. На третьем этапе уже терапия. Психолог проводит индивидуальные или групповые занятия с ребенком, используя различные методы и техники.

Затем следуют этапы контроля и завершения терапии. Самбурской назвал психологическую работу с ребенком сложным и ответственным процессом, который требует от психолога высокой квалификации, терпения и эмпатии. По его словам, работа с ребенком может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Это зависит от индивидуальных особенностей, целей и задач ребенка.

Ранее педагог Наталья Евсеева рассказала, почему не стоит нагружать школьника учебой на каникулах. По ее словам, работа мозга схожа с работой мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Если тренировать мышцу до изнеможения, то можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если постоянно нагружать его.



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