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"Известия": блогеров обяжут утверждать свои курсы по стандартам образования РФ

Курсы и тренинги блогеров проверят по стандартам образования РФ

Фото: depositphotos/Tzido

Блогеров и коучей могут обязать утверждать и разрабатывать свои курсы и тренинги согласно госстандартам образования РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ Рособрнадзора первому зампреду ГД по просвещению Яне Лантратовой по итогам обсуждения вопросов проблемы с информационным бизнесом.

В ведомстве отметили, что подобные курсы не подлежат государственной аккредитации. Тем не менее в сети очень часто встречается информация о том, что тот или иной инфоблогер выдает документы гособразца.

Кроме того, участились случаи, когда различные организации или ИП для повышения престижа в своем фирменном наименовании используют такие слова, как "институт", "академия" и "университет". Это может ввести в заблуждение граждан об уровне таких образовательных программ и качестве самого образования, добавили в Рособрнадзоре.

По словам Лантратовой, в ведомстве также предложили законодательно закрепить ведение реестра физических и юридических лиц, а также ИП, которые имеют право вести тренинги и семинары с указанием определенной области.

Депутаты Госдумы ранее подготовили пакет законопроектов, согласно которым блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии.

В августе в Москве задержали кубанского блогера и основателя онлайн-курсов по арбитражу Андрея Сидоропуло. Он вместе с соучастниками создал уникальные авторские образовательные курсы, в рамках которых обещал рассказать про схемы арбитража трафика, представляясь профессионалом в данной сфере и гарантируя, что прошедшие обучение люди смогут легко зарабатывать и получать высокий доход.

В результате от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей.

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