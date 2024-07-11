В России блогеров с аудиторией более 1 тыс человек могут обязать сообщить о себе в РКН

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Владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет более одной тысячи человек, могут обязать передать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что по закону информация, которая распространяется без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе. Правила распространяются на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняются.

Отныне это требование могут конкретизировать и распространить не на всех пользователей соцсетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает тысячу человек, указали в РКН. В этом случае пользователь будет обязан сообщить регулятору свои фамилию, имя и отчество, а также контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

"Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации", – подчеркнули в пресс-службе.

Инициатива также предполагает, что отечественным компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, владельцы которых не сообщили о себе в РКН.

Сейчас из-за анонимности в Сети злоумышленники зачастую чувствуют себя безнаказанными, объяснили в ведомстве. Они регистрируют на сим-карты без установленного владельца фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях, создают сообщества, где распространяют фейки и другие запрещенные сведения.

С начала этого года в рамках Единого реестра запрещенной информации и в ходе рабочего взаимодействия РКН с администрациями соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойМир" и RuTube регулятор удалил или заблокировал на этих площадках 13,5 тысячи материалов, содержавших детскую порнографию, 5,8 тысячи – с суицидальным контентом и 5,7 тысячи – с пронаркотическим контентом.

По данным Роскомнадзора, сейчас онлайн-платформы часто выполняют роль СМИ для граждан. Однако анонимность распространителей контента опасна, так как публикации экстремистского содержания могут оказать эффект "разорвавшейся бомбы", а недостоверная информация – нанести урон не только человеку, но и государству, указали в РКН.

"Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента. Только в этом случае можно обеспечить безопасную информационную среду для российских интернет-пользователей", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, президент международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских в эфире радио КП заявил, что такими действиями РКН преследует, вероятно, две цели.

По его словам, в 2014 в России приняли закон о блогерах, требующий от них регистрации в Роскомнадзоре. Спустя три года это требование отменили. И теперь, предположил Яблонских, регулятор хочет вернуться к подобной практике для систематизации информации о лидерах мнений. В будущем эта информация может использоваться для какого-либо нового реестра, подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил он, новая мера должна стать инструментом борьбы с распространением фейков.

Ранее Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить информацию об антиправительственных акциях. Суд признал компанию виновной по административной статье. Мессенджеру грозил максимальный штраф на сумму четыре миллиона рублей.