Первый альбом группы "Кровосток" заблокирован в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскомнадзор заблокировал в России дебютный альбом "Кровостока" под названием "Река Крови", сообщается в телеграм-канале группы.

Причину блокировки музыканты не называют, а в музыкальных сервисах доступны только инструментальные версии треков альбома.

"Подруги и друзья! !"Река Крови", наш первый альбом, заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора, Господи прости. Инструменталы пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо", – говорится в сообщении.

Рок-группа создана в 2003 году. Первый их альбом вышел в 2004 году. В него вошли 10 треков, в числе которых "Биография", "Интро", "Бакланы", "Жесть" и другие.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов бывшего солиста панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина. Вокалист выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами. Сейчас Спирин проживает за пределами РФ.