Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить информацию об антиправительственных акциях, сообщает ТАСС.

Суд признал компанию виновной по административной статье "Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством".

Компании грозил максимальный штраф на сумму четыре миллиона рублей.

В марте мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Решение о штрафе было принято еще в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной. Суд признал "Телеграм мессенджер инк." (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ.

Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле – отказа мессенджера удалить контент, ранее признанный запрещенным к распространению в России.

