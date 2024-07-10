РКН: YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов с 2020 года

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Видеохостинг YouTube с 2020 года заблокировал свыше 200 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Роскомнадзор.

Ограничения продолжаются до сих пор. Так, с начала года хостинг закрыл 83 российских канала, уточнили в РКН. По словам представителя ведомства, эта тенденция стала более массовой, так как в прошлом году показатели были ниже.

"В 2023 году – к 27 интернет-страницам, в 2022 году – к 63 интернет-страницам, в 2021 году – к 21 интернет-странице, в 2020 году – к 13 интернет-страницам", – сказано в сообщении.

При этом YouTube все еще не удаляет запрещенные в РФ материалы. Число последних, по информации ведомства, достигло 61 300 штук.

Ранее американский видеохостинг заблокировал каналы певицы Полины Гагариной, певца Ярослава Дронова (Shaman), певцов Олега Газманова и Григория Лепса. Ранее YouTube уже удалял множество новостных каналов региональных вещателей РФ и аккаунтов известных российских СМИ.

