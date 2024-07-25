Каждый пятый житель России негативно воспринимает рекламу у блогеров

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Каждый пятый россиянин (22%) негативно относится к рекламе у блогеров. При этом 59% относятся к этому нейтрально, а у 19% реклама вызывает позитив, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно опросу, 89% россиян регулярно сталкиваются с рекламой у блогеров. Из них 54% наблюдают ее ежедневно, 35% – несколько раз в неделю. Чаще всего рекламные интеграции отмечают в YouTube (70%), Telegram (53%), "ВКонтакте" (50%) и "Дзене" (37%).

Для 81% такой рекламный формат не оказывает существенного влияния на их решение о покупке. При этом 8% опрошенных часто ищут дополнительную информацию о рекламируемом продукте. Кроме того, 20% иногда приобретают рекламируемые блогерами товары.

66% респондентов не отрицают влияния блогеров на общественное мнение, 34% склонны доверять их рекламе. Еще 47% не придают значения количеству подписчиков, а 36% вовсе не обращают внимания на рекламу у блогеров. При этом 74% утверждают, что лайки и комментарии под рекламным постом не влияют на их восприятие продукта.

По мнению 78%, блогеры должны рекламировать только те продукты, которые используют сами. При этом 65% опрошенных важно, чтобы блогеры открыто показывали, что это рекламный пост. 40% пролистывают рекламные интеграции, в то время как 54% досмотрят ролик до конца, если реклама им интересна.

При этом у 27% опрошенных наибольший интерес вызывает контент с рекламой, которую создают сами блогеры. Среди популярных форматов респонденты отметили короткие вертикальные видео (44%), видео (32%), сторис (20%) и фотографии (20%). Наибольший интерес вызывает реклама в формате рассказа о личном опыте использования продукта (46%), обзора с демонстрацией (40%) и креативных интеграций (23%).

У 49% больший интерес вызывает реклама у блогеров, специализирующихся на определенной тематике. К преимуществам рекламы относят ненавязчивость (27%), полезность (20%) и соответствие интересам (19%).

Блогеры в России также могут начать жертвовать процент от рекламы на соцпроекты, это может быть 5% от общего годового объема рекламы. С такой инициативой выступила сама Ассоциация блогеров и агентств.

Ранее сообщалось, что владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет более тысячи человек, могут обязать передать сведения о себе в Роскомнадзор. По закону информация, которая распространяется без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе.

