Российских блогеров могут обязать жертвовать процент от рекламы на соцпроекты

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В России могут установить норму, которая обяжет блогеров направлять процент от рекламы на реализацию социальных проектов. С такой инициативой выступила сама Ассоциация блогеров и агентств. Об этом говорится в телеграм-канале AdIndex.

В публикации уточняется, что это может быть 5% от общего годового объема рекламы.

Ранее стало известно, что владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет более тысячи человек, могут обязать передать сведения о себе в Роскомнадзор. В ведомстве напомнили, что по закону информация, которая распространяется без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе.

