Кубанский блогер Сидоропуло задержан в Москве за мошенничество с онлайн-курсами

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Кубанского блогера и основателя онлайн-курсов по арбитражу Андрея Сидоропуло задержали правоохранители в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, блогер вместе с соучастниками создал уникальные авторские образовательные курсы, в рамках которых обещал рассказать про схемы арбитража трафика, представляясь профессионалом в данной сфере и гарантируя, что прошедшие обучение люди смогут легко зарабатывать и получать высокий доход. При этом Сидоропуло заявлял, что лично будет помогать и отвечать на вопросы учеников.

С целью привлечения большего числа учеников соучастники создали интернет-ресурс, открыли офисы в Москве и Краснодаре для очного обучения, а также организовали рекламную кампанию. Для компенсации затрат злоумышленники предусмотрели возможность подписания с клиентами курсов онлайн-договоров на оказание платных образовательных услуг, содержащих поверхностную информацию об услугах и порядке их оказания.

В результате от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей. Сидоропуло предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц.

Ранее был задержан блогер Аяз Шабутдинов по подозрению в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших от действий блогера составляет 75 человек.

Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня текущего года на блогера завели еще пять уголовных дел.

В конце июля суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений. Кроме того, он был объявлен в международный розыск.

