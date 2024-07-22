"Известия": блогеров обяжут получать лицензию на оказание образовательных услуг

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Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии. Соответствующий пакет законопроектов с поправками в закон "Об образовании" был подготовлен депутатами Госдумы, сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке к документам отмечается, что на сегодня рынок информационных и образовательных услуг, в том числе в интернете, является одним из наиболее перспективных. В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а по итогам прошлого года – 123 миллиардов рублей.

Самыми популярными нишами подобного образования являются обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям. При этом главной проблемой регулирования таких услуг является то, что они находятся в едином правовом и коммерческом поле.

"Возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям", – говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова напомнила, что на сегодняшний день по закону юрлица, оказывающие образовательные услуги, должны иметь на эту деятельность лицензию. Однако для индивидуальных предпринимателей она не требуется.

"Такой порядок является ахиллесовой пятой закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься таким бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса", – добавила Лантратова.

Особенно актуальна эта проблема на фоне широкой популярности курсов блогеров и различных онлайн-школ по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, подчеркнула депутат.

Ранее в Роскомнадзоре предлагали обязать владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет более одной тысячи человек, передавать сведения о себе в РКН.

В ведомстве напоминали, что по закону информация, которая распространяется без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе. Правила распространяются на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняются.