Минтруд упростит назначение выплат на новорожденных получающим единое пособие семьям

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Минтруд РФ предложил упростить назначение выплат на новорожденных детей семьям, которые уже получают единое пособие. Они будут назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года", – уточняется в сообщении.

Как отметило министерство, родителям необходимо будет подать заявление через личный кабинет на портале "Госуслуги". Единое пособие на новорожденного ребенка будет выплачиваться в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей.

Также планируется проводить синхронизацию периодов получения пособия на всех детей. Семьи смогут подать заявление на всех детей одновременно, если сроки получения пособия отличаются.

Ранее в России предложили выплачивать женщинам единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Соответствующий законопроект планировали внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Как указано в пояснительной записке, такое пособие женщина сможет получить на каждого ребенка, которого она родила до 25 лет.

