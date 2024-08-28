Более 3,5 тыс вакансий предложат москвичам на марафоне "Карьера в мегаполисе"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Марафон трудоустройства "Карьера в мегаполисе" пройдет в специализированном центре занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского 29 августа. Москвичам представят более 3,5 тысячи вакансий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Наши совместные мероприятия с работодателями – это уникальная возможность для соискателей не только узнать о вакантных позициях и найти подходящую работу, но и получить консультацию карьерного эксперта по грамотной самопрезентации, подготовке резюме и быстрой адаптации на рабочем месте", – отметил директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

В рамках мероприятия особая экономическая зона "Технополис "Москва", парк "Зарядье", Мосэнерго, аэропорт Домодедово, Росимущество и другие организации предложат актуальные вакансии.

Представители производственной сферы представят горожанам вакансии инженеров, слесарей, сборщиков, специалистов по комплексному обслуживанию, операторов станков с ЧПУ, электросварщиков, механиков, наладчиков оборудования, рабочих по комплексному обслуживанию зданий, программистов 1С, экономистов.

Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. Подобрать вакансию помогут карьерные наставники центра. Сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам освоить востребованную профессию и получить гарантированное трудоустройство.

