08 августа, 15:42Город
Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тыс вариантов стажировок для выпускников
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. Подобрать вакансию помогут карьерные наставники центра, пишет портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в центре стало на 20% больше оплачиваемых стажировок. По ее словам, сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам освоить востребованную профессию и получить гарантированное трудоустройство.
"Многие учащиеся проходят практику или стажировку еще во время обучения. А для тех, кто еще не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта центр "Профессии будущего" предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках", – добавила вице-мэр.
Отмечается, что лидерами по количеству предложений стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций. В этой сфере работодатели ищут аналитиков данных, программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности.
На втором месте по популярности оказалась сфера оптовой и розничной торговли, следом идет промышленный сектор.
Кроме того, москвичи могут посетить передвижную лабораторию развития карьеры "Профитрак", где им в интерактивном формате расскажут о программах обучения и возможностях для трудоустройства.
Более 100 тысяч жителей Москвы смогли выбрать профессию благодаря центру кадровых сервисов. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, с момента открытия центра в декабре 2023 года там побывали уже свыше 60 тысяч девятиклассников и более 40 тысяч взрослых.
В столичном центре "Профессии будущего" стало на 20% больше оплачиваемых стажировок