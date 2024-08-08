Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тыс вариантов стажировок для выпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. Подобрать вакансию помогут карьерные наставники центра, пишет портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в центре стало на 20% больше оплачиваемых стажировок. По ее словам, сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам освоить востребованную профессию и получить гарантированное трудоустройство.

"Многие учащиеся проходят практику или стажировку еще во время обучения. А для тех, кто еще не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта центр "Профессии будущего" предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках", – добавила вице-мэр.

Отмечается, что лидерами по количеству предложений стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций. В этой сфере работодатели ищут аналитиков данных, программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности.

На втором месте по популярности оказалась сфера оптовой и розничной торговли, следом идет промышленный сектор.

Кроме того, москвичи могут посетить передвижную лабораторию развития карьеры "Профитрак", где им в интерактивном формате расскажут о программах обучения и возможностях для трудоустройства.

Более 100 тысяч жителей Москвы смогли выбрать профессию благодаря центру кадровых сервисов. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, с момента открытия центра в декабре 2023 года там побывали уже свыше 60 тысяч девятиклассников и более 40 тысяч взрослых.