Собянин: более 100 тыс москвичей выбрали карьеру благодаря центру "Профессии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 тысяч жителей столицы смогли выбрать профессию благодаря центру кадровых сервисов "Профессии будущего". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, с момента открытия центра, которое состоялось в декабре 2023 года, там побывали уже свыше 60 тысяч девятиклассников и более 40 тысяч взрослых. Так, школьники смогли пройти программу профориентации, а взрослые использовали новейшие HR-ресурсы для поиска работы.

Всего, как утверждает мэр, за 3,5 месяца в центре можно освоить одну из 75 профессий, а карьерные наставники помогут выбрать программу обучения и конкретные вакансии.

"Этим летом заработал проект "Профитрак" – первая в России передвижная "лаборатория" профориентации и развития карьеры. Все желающие могут получить консультацию и попробовать себя в новой профессии в интерактивном формате", – поделился градоначальник.

До конца сентября этот проект будет принимать любых желающих в самых распространенных местах Москвы. Узнать подробности можно на сайте "Профитрак".

Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы являются торговля, сервисная индустрия, транспорт, промышленность и IT-сектор. Сейчас в базе центра "Профессии будущего" представлены вакансии со всех отраслей, из которых 60% относятся к вышеуказанным направлениям.

Лидером по числу таких предложений стала сфера оптовой и розничной торговли, в которой представлено свыше 112 тысяч вакансий.

