Ракова: торговля и транспорт стали самыми востребованными для найма сферами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы являются торговля, сервисная индустрия, транспорт, промышленность и IT-сектор, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Особенно востребованными для трудоустройства являются сферы, в которых компании испытывают серьезный дефицит человеческих ресурсов", – сказала она в беседе с журналистами.

Сейчас в базе вакансий московского кадрового центра "Профессии будущего", рассказала Ракова, представили почти 500 тысяч разных вакансий со всех отраслей, из которых 60% относятся к вышеуказанным направлениям.

Лидером по числу таких предложений, уточнили в пресс-службе комплекса социального развития, стала сфера оптовой и розничной торговли, в которой представлено свыше 112 тысяч вакансий.

Горожане всегда могут выбрать новую профессию и освоить ее всего за 3,5 месяца на базе кадрового центра, уточнила вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие центра обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где горожане смогут получить более 100 коротких программ обучения в разных сферах. Такой подход городских властей, по словам мэра, позволит повысить уровень трудоустройства москвичей с 63 до 70% к 2030 году.

