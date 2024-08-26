Синоптик Позднякова: 30-градусная жара сохранится в Москве в начале сентября

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В первую пятидневку сентября воздух в столице может прогреться до 30 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее МЧС Москвы выпустило предупреждение в связи с прогнозируемой жарой. По данным ведомства, днем 26 августа столбики термометров в столице поднимутся до 30 градусов. В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

По словам Поздняковой, из-за глобального потепления 30-градусная жара в конце августа стала для столицы более частым явлением: в последний раз такая высокая температура была зафиксирована 31 августа 2020 года.

"Мы ожидаем, что во вторник, 27 августа, и среду температура воздуха в столичном регионе будет достигать отметки 30 градусов. Затем произойдет смена воздушного потока, будет преобладать северо-восточный ветер, температура будет более комфортной, плюс 25...26", – рассказала синоптик.

Непривычная для этого времени года жара будет наблюдаться и в первые дни осени, добавила Позднякова.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Официального прогноза на сентябрь пока еще нет. Но модели долгосрочных прогнозов показывают, что в первую пятидневку сентября будет порядка 27…29 градусов, может быть, в отдельных местах температура достигнет и 30 градусов, а это значение для сентября уже близко к рекордным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение купального сезона в столицу. Жаркая и солнечная погода днем в течение последней недели августа и теплые ночи будет способствовать тому, что к выходным, 31 августа и 1 сентября, водоемы Московского региона прогреются до 22 градусов.