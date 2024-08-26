МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МЧС Москвы выпустило предупреждение в связи с прогнозируемой жарой. По данным ведомства, днем 26 августа столбики термометров в столице поднимутся до 30 градусов.

В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Также следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон вернется в Москву к выходным. Температура воды в водоемах столичного региона составит 21–22 градуса.

На предстоящей неделе в Москве установится июльская погода. Воздух будет прогреваться до 25–30 градусов. По словам специалистов, температура будет на 5–5,5 градуса выше нормальных значений для конца лета.

В начале сентября в столице также прогнозируется теплая погода без осадков. В частности, 31 августа и 1 сентября ожидается от 21 до 26 градусов и без осадков.