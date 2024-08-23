Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 1 сентября, воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

По его словам, жара до 29 градусов сохранится в столице в период с 25 по 28 августа. Температура будет колебаться от 23 до 28 градусов в четверг и пятницу, 29 и 30 августа.

"В следующие выходные, в последний день лета и первый день осени, совершенно чудесная погода, без осадков, переменная облачность, ночью – от 9 до 14 градусов, а днем – от 21 до 26 градусов", – передает Агентство "Москва" слова Вильфанда.

При синоптик заявил, что прогноз погоды на 2 сентября пока составлять рано.

Конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными для жителей Москвы и области, спрогнозировал ранее Александр Шувалов. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.

На следующей неделе Центральную Россию охватит волна субтропического тепла. Есть вероятность возобновления купального сезона.

