23 августа, 12:13Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 1 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 1 сентября, воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
По его словам, жара до 29 градусов сохранится в столице в период с 25 по 28 августа. Температура будет колебаться от 23 до 28 градусов в четверг и пятницу, 29 и 30 августа.
"В следующие выходные, в последний день лета и первый день осени, совершенно чудесная погода, без осадков, переменная облачность, ночью – от 9 до 14 градусов, а днем – от 21 до 26 градусов", – передает Агентство "Москва" слова Вильфанда.
При синоптик заявил, что прогноз погоды на 2 сентября пока составлять рано.
Конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными для жителей Москвы и области, спрогнозировал ранее Александр Шувалов. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.
На следующей неделе Центральную Россию охватит волна субтропического тепла. Есть вероятность возобновления купального сезона.
Около трети месячной нормы осадков может выпасть в отдельных районах Москвы 23 августа