Синоптик Тишковец: до 30 градусов ожидается в Центральной России на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Волна субтропического тепла охватит Центральную Россию на следующей неделе. Воздух может прогреться до 30 градусов, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ближайшие сутки в атмосфере ожидается передышка, а начиная с воскресенья (25 августа. – Прим. ред.) и особенно в первой половине следующей недели (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до 25–30 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Прошлой ночью максимальная температура воды была на уровне 20–21 градуса, добавил синоптик. Такие показатели зафиксировали в Оке, Москве-реке у Коломны, а также в Клязьме у Орехово-Зуева. В других водоемах температура колебалась в диапазоне от 15 до 19 градусов. По мнению эксперта, есть вероятность возобновления купального сезона.

Также Тишковец рассказал, что в Москве на ВДНХ за прошедшую ночь выпало 6 миллиметров осадков, на Балчуге – 10 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске – 20 миллиметров, что составляет треть от месячной нормы, в Толстопальцеве и поселке Шаховская – 15 миллиметров.

Лидерам по осадкам в Центральной России стал Гагарин в Смоленской области – 43 миллиметра, а в Псковской и Тверской областях – 28 и 31 миллиметр осадков соответственно.

Ранее синоптики прогнозировали, что конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными для жителей Москвы и области. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.

