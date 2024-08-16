Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Первая половина августа в Москве оказалась на 1,4 градуса холоднее обычного, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, причиной этого стали прохладные ночи. При этом уже с субботы, 17 августа, ситуация кардинально изменится, заверила синоптик.

Начиная с 17 августа среднесуточная температура воздуха ежедневно будет превышать норму как минимум на 2–4 градуса. До конца месяца по ночам в основном ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 22 до 26 градусов.

К концу месяца август накопит почти 30 градусов тепла, сообщила Позднякова. Таким образом, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах климатической нормы, а дефицит осадков сохранится.

Температура в ночь на пятницу, 16 августа, в Москве понизилась до 9,6 градуса, что стало самым минимальным значением с начала лета.

На территории Подмосковья холоднее всего было на метеостанциях в Михайловском, Черустях, Подмосковной и Ново-Иерусалиме. Там фиксировали от 5,2 до 5,6 градуса, что ближе к сентябрьским показателям.

При этом днем 16 августа значения вновь вырастут до 23–25 градусов в столице и до 21–26 градусов в области, что вновь станет соответствовать климатической норме текущего августа. Июльская погода, в свою очередь, вернется в регион 19 августа, когда ожидается до 28 градусов в столице.

