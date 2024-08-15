Синоптик Леус: ночью в Москве ожидается самая низкая температура с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Самая низкая температура с начала лета ожидается в Москве ближайшей ночью, 16 августа. Столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Подходящая к своему завершению рабочая неделя, впрочем, как и вся первая половина августа, не особо радовала жителей и гостей столичного региона теплой погодой – температура воздуха на 1–3 градуса отставала от климатической нормы", – отметил синоптик.

По словам Леуса, в Подмосковье ночью температура опустится до 6–11 градусов. При этом днем 16 августа значения вновь вырастут до 23–25 градусов в столице и до 21–26 градусов в области, что соответствует климатической норме этих дней текущего месяца.

Между тем жителей и гостей Москвы ожидают теплые летние выходные дни, 17 и 18 августа. Воздух прогреется до 23–28 градусов. Однако местами в Подмосковье может пройти кратковременный дождь. Ветер будет достигать скорости от 6 до 11 метров в секунду.

На следующей неделе в столицу вернется июльская погода. В понедельник, 19 августа, днем прогнозируется от 23 до 28 градусов, в среду, 21 августа, температура воздуха в Москве ожидается в районе тех же значений.