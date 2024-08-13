Вильфанд: у москвичей еще есть шанс искупаться в этом сезоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон в Москве может возобновиться, если прогноз о возвращении жары оправдается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозу, в субботу, 17 августа, ночные температуры повысятся до 11–16 градусов, а дневные – до 22–27. При этом в воскресенье днем, 18-го числа, температура может достичь отметки в 28 градусов.

"Сейчас температура водоемов 18–19 градусов, и, несмотря на потепление к концу недели, к выходным вода останется такой же, <...> что все-таки считается некомфортным для купания", – привело слова синоптика Агентство "Москва".

Однако он уточнил, что на следующей неделе в столице ожидается около 30 градусов тепла. Понедельник и вторник, 19 и 20 августа, отметятся температурой в 25–30 градусов. Это, по словам метеоролога, указывает на то, что лето возвращается.

"Надолго ли – пока говорить рано, но если такая погода продлится хотя бы дней пять, водоемы снова станут комфортными для купания", – уточнил Вильфанд.

Между тем россиянам рассказали о завершении магнитной бури вечером 13 августа. Сейчас она фиксируется уже на слабом уровне, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, синоптик поделился, что в ночь на 13 августа были заметны полярные сияния в Подмосковье. Соответствующие фотографии публиковались в соцсетях.

