Синоптик Леус: магнитная буря завершится к вечеру 13 августа

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Магнитная буря завершится к вечеру 13 августа. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сейчас, по его словам, магнитная буря фиксируется уже на слабом уровне. Кроме того, синоптик поделился, что в ночь на 13 августа были заметны полярные сияния в Подмосковье. Соответствующие фотографии публиковались в соцсетях, отметил он.

Накануне Леус сообщал, что вероятность полярных сияний на широте Москвы достигает 75% на фоне магнитной бури.

Во вторник, 12 августа, степень возмущения магнитного поля Земли достигала уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. В связи с этим руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев не исключил появления северного сияния в Москве из-за магнитной бури. По его словам, довольно заметный рост активности Солнца начался примерно с началом августа, и он даже виден невооруженным глазом.

