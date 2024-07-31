Врач Чудаков: метеозависимому человеку важно принять необходимые меры профилактики

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В период магнитных бурь и погодных изменений важно не переутомляться. Об этом в беседе с RT рассказал врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. По его словам, метеозависимому человеку стоит принять необходимые меры профилактики.

"В целом в этот период стоит снизить свою активность вплоть до того, что если реакция на погоду очень сильная, то необходимо взять несколько дней отдыха", – пояснил Чудаков.

Он подчеркнул, что сильно метеозависимым людям в это время лучше оставаться дома. Можно заняться легким домашним трудом и гулять на свежем воздухе.

При этом если у человека есть зависимость средней степени, то можно продолжать вести привычную жизнь, добавил врач. Однако нужно стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать и употреблять легкие продукты. Особое внимание нужно уделить тем людям, у которых есть выраженное колебание артериального давления.

"Если человек уже принимает лекарства, снижающие артериальное давление, то в такие периоды под контролем врача доза или частота приема могут быть увеличены на период прохождения магнитной бури", – заключил Чудаков.

Отмечается, что слабая магнитная буря, наблюдаемая сейчас с уровнем G1, постепенно сойдет на нет. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве ожидаются локальные дожди слабой и средней интенсивности.

"Сегодня на синоптической карте сохранится безраздельное господство североатлантического циклона, центр которого сместится на Киров, поэтому небо Русской равнины продолжит хмуриться", – цитирует синоптика ТАСС.

Сейчас в Москве 15,6 градуса, пасмурно и местами моросит. В течение дня ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями. Возможны кратковременные дожди, ветер северо-западный, 4–9 м/с, в столице – 19–21, в Подмосковье – 17–22.

Это на несколько градусов ниже положенного на макушку лета, отметил Тишковец. Показания барометров также не изменятся и составят 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее россиянам рассказали о вреде магнитных бурь уровня G1. По словам специалиста Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Марии Абуниной, магнитная буря такого уровня не несет вреда для здоровья. Они случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю, и большинство людей о них даже не знают.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности. Как отметил заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.