Эксперт Абунина: магнитная буря уровня G1 не несет вреда для здоровья

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Магнитная буря уровня G1, которая началась утром 24 июля на Земле, не несет вреда для здоровья. Об этом в беседе с RT рассказала специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По словам эксперта, уровень бури G1 – это самый минимальный показатель.

"Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю. И ничего страшного в ней нет, большинство людей даже и знать не знает, что происходит. Она ни на что не влияет, ничего не ломает, никаких перебоев в связи и вреда здоровью не несет", – отметила Абунина.

Она также добавила, что даже сильные магнитные бури уровня G-4 и G-5 могут пройти незамеченными для человека.

"Повлиять они могут именно на спутники или на космонавтов на МКС, но не на обычного человека, живущего на Земле", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что магнитная буря уровня G2 произойдет на Земле 24 июля. Ее вероятность составила 30%. Причиной бурь стали несколько вспышек уровня М (среднего класса), произошедшие на Солнце.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.