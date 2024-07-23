Вспышки темной плазмы на Солнце могут вызвать сбои в работе радиосвязи

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Извержения темной плазмы на Солнце могут вызвать отключения радиосвязи на Земле на текущей неделе. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице. По данным NOAA, вероятность случаев отключения радиосвязи из-за вспышек составляет 60%.

Ранее ученые зафиксировали четыре солнечные вспышки предпоследнего уровня мощности (класса М). С 06:30 до 08:00 произошли вспышки M1.4/SF, M3.9/SN и М1.9. Кроме того, две последние вызвали сбой в коротковолновой радиосвязи.

Как рассказал заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко, в настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности. Физик добавил, что эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.