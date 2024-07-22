Астроном Кошман: парад планет 28 августа можно будет увидеть невооруженным глазом

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За парадом планет можно будет понаблюдать в столице 28 августа, однако некоторые объекты разглядеть будет непросто. Об этом Москве 24 рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она отметила, что на самом деле понятие "парад" не является научным и используется только для популяризации. У астрономов же это событие называется выстраиванием.

По ее словам, 28 августа на утреннем небе по одну строну от Солнца выстроятся шесть планет: над восточным горизонтом можно будет наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а вблизи юго-западного – Нептун и Сатурн. К ним также присоединится убывающий серп Луны, который будет находиться недалеко от Марса, отметила эксперт.



Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария При условии ясной погоды можно увидеть невооруженным глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдет на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть – вскоре рядом с ним взойдет Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль.

Астроном также рассказала, что 28 февраля 2025 года можно будет наблюдать большой парад планет: на небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними яркие Юпитер и Марс. Однако увидеть получится только четыре из них, так как Сатурн, Меркурий и Нептун будут вблизи Солнца и потеряются в его лучах, заключила Кошман.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что в ночь с 12 на 13 августа можно будет увидеть пик звездопада Персеиды. По ее словам, наиболее благоприятные условия для наблюдения будут за городом. Увидеть поток метеоров получится, если смотреть в небо на юго-восток. Ожидается, что падать будет более 100 светящихся объектов в час, добавила Рублева.